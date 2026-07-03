Искусственный интеллект стал прозаичным

Нейросетевые романы захватывают книжный рынок, об этом “Ъ FM” сообщают представители отрасли. Правда, они отмечают, что издательства такие произведения пока игнорируют, книги выходят на онлайн-платформах. В том числе поэтому рынок таких частных типографий в последние годы активно растет.

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По информации “Ъ”, только в прошлом году объем сегмента самиздата вырос на 20%, достигнув 8,5 млрд руб. Впрочем, вскоре ситуация может измениться, считает генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев:

«Пока эта литература представлена в основном в онлайн-сервисах, то есть в бумажном виде ее практически нет. Но на таких площадках действительно ее доля выросла, и она уже начинает серьезно влиять на рынок. К сожалению, из-за нового закона об искусственном интеллекте, где нейронкам будет разрешено без ограничений и согласований с правообладателями использовать любой контент, есть риски того, что это может распространиться и на рынок бумажных книг.

Это в первую очередь художественная, сентиментальная литература, фэнтези. Конечно, угроза есть, и, как я уже сказал, новый закон по искусственному интеллекту может вообще оставить нас без писателей в привычном смысле».

Один из самых громких скандалов, связанных с неройсосетевыми романами, произошел вокруг книги «Застенчивая девушка». Крупное издательство Hachette отменило его выпуск после того, как проверка показала, что текст на 78% создан ИИ. Автор Миа Баллард отрицала его использование и утверждала, что нейросетью пользовалась только нанятая ею редактор. Но издатели все равно сняли роман с публикации.

Этот случай стал первым, когда издательский дом отозвал книгу из за доказательств генерации. Многие авторы сейчас используют нейросети, но, как правило, для поиска информации и редактуры, поделилась руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова:

«Популярность такой литературы среди читателей на нашей платформе не подтверждается. В приоритете все же оригинальные произведения. Исследование "Литрес", посвященное использованию авторами нейросетей, показывает, что основные задачи, которые решают с помощью ИИ, это проверка грамматики, орфографии, пунктуации. Об этом говорят примерно 20% респондентов. Примерно столько же отметили поиск информации. Около 15% с помощью технологий создают изображения по произведению.

Низкосортный контент, полностью написанный нейросетью, отслеживается нашей модерацией и к публикации не допускается. С одной стороны, художественные тексты, которые полностью созданы ИИ, сложно назвать качественными. С другой, с распространением такого контента писательство становится еще более конкурентной средой.

Сейчас все-таки нейросети уступают по качеству текстов. Но, учитывая их стремительное развитие, в ближайшей перспективе это действительно может стать угрозой для авторов.

Например, в прошлом году мы опросили более 1 тыс. именно диджитал-авторов: уже 54% из них применяют генеративные модели во время работы над произведением. Но, к слову, 70% опрошенных все-таки уверены, что ИИ не сможет писать качественную литературу без участия человека».

Раньше большой объем подобной литературы создавался в том числе с помощью подрядчиков, сейчас же их услуги стали дешевле благодаря нейросетям, заметил шеф-редактор независимого издательства «Чтиво» Сергей Дедович:

«Становится ли она популярнее, вопрос, поскольку здесь не спрос рождает предложение, а наоборот. Те, у кого есть капиталы и производственные мощности, диктуют, что будут читать массы. Чем больше книгораспространяющая организация, тем больше она руководствуется не текстом произведения, а тем, насколько регулярный поток книг приходит от издателя, насколько они затрагивают темы, ложащиеся в каноны популярных жанров. Так что текст отходит в таких решениях на последнее место.

Мы, в свою очередь, разработали специальный знак "Написано человеком" для обложек книг. Он отличает именно произведения, созданные человеком. Собственно, почему мы 10 лет назад организовали независимое издательство? Потому что рынок уже тогда был заполнен искусственно создаваемой литературой. Несмотря на то, что ее писали люди, она писалась под заказ, под определенные темы. Просто сейчас добавился еще один инструмент.

Плохо ли это или хорошо? Для нас, тех, кто занимается профессиональной литературой, может быть, и хорошо. Ведь это механическое написание книг нейросетями уже доведено до такого абсурда и становится настолько очевидным, что публика все-таки станет больше смотреть и разбираться, где произведения, написанные человеком, и как их найти».

В Университете Стоуни-Брук с помощью программы Pangram было изучено более 14 тыс. романов, выставленных на Amazon. В результате почти каждая пятая книга оказалась в значительной мере написана нейросетью.

Астон О`Cалливан