Российский рынок самиздата в 2026 году может превысить 10 млрд рублей

Рынок самиздата в России в 2026 году может превысить 10 млрд руб., сохранив темпы роста 2025-го. По оценкам участников рынка, объем за прошлый год вырос почти на 20%, до 8,5-8,6 млрд руб. Основными факторами роста эксперты называют увеличение числа книг, рост популярности digital-авторов, рост доли аудиокниг и повышение стоимости бумажных книг.

В компании ГК «Литрес» сообщили, что за три квартала емкость аудиокниг в сегменте выросла на 11% год к году, достигнув более чем 609 млн руб. Выручка от продажи электронных и аудиокниг digital-авторов на платформе за девять месяцев выросла на 12%. На рынке электронных книг в целом доля «Литреса» составляет 45-46%, «Яндекса» — 26%, «Литнета» и «Литгорода» — около 13%, «Литмаркета» — 8%, Author.Today — 7%.

По данным издательского сервиса Ridero, за прошлый год число опубликованных книг выросло на 28% год к году, до 187,3 тыс. Темпы роста продаж сократились с 30% до 11%, до 997 тыс. экземпляров, а выручка от партнерской дистрибуции — с 47% до 20%. В то же время количество пользователей—потенциальных авторов выросло на 10%, до 938 тыс., а выплаты роялти авторам сократились с 53% до 17%, до более чем 54 млн руб. Темпы роста аудиокниг в прошлом году увеличились вдвое, до 30%.

