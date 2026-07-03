В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

В 2025 году в России впервые за последние пять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Это следует из данных Минздрава, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).

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До 2024 года число людей с впервые выявленной алкогольной зависимостью и алкогольным психозом (острое состояние, которое сопровождается галлюцинациями, перепадами настроения, нарушениями сна и другими симптомами) систематически снижалось: в 2021 году таких пациентов было 67,7 тыс., в 2024-м — 63,4 тыс., а в 2025-м — уже 83 тыс. При этом доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизилась на 11% — в 2024 году она составляла 27,7%, а в 2025 году — уже 16,7%.

“Ъ” также обратил внимание на данные Минздрава по россиянам, которые впервые столкнулись с наркотической зависимостью: этот показатель постепенно снижается начиная с 2021 года и в прошлом году упал до 10,9 тыс. человек. Повторно в течение 2025 года были госпитализированы 30,5% пациентов с наркозависимостью, в 2024 году их было 29,9%.

Ведомство пока не представило данные по общему числу таких людей. В 2024 году, согласно данным сборника Росстата «Здравоохранение в России», на учете состояло 980 тыс. россиян с алкогольной и 208 тыс.— с наркотической зависимостью. Оба показателя снижались с 2020 года.

Полина Мотызлевская