Дефицит бюджета Казани за первое полугодие составил 4,7 млрд рублей

Расходы бюджета Казани за январь-июнь 2026 года составили 37,3 млрд руб., превысив доходы на 4,7 млрд руб. Об этом говорится в проекте постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Доходы города за отчетный период составили 32,5 млрд руб. Основную часть поступлений — 16,6 млрд руб. — обеспечили налог на прибыль и НДФЛ. Еще 783,8 млн руб. город получил от штрафов, 74,5 млн руб. — от туристического налога, 67 млн руб. — от акцизов.

Среди расходных статей наибольшие суммы пришлись на непрограммные направления (849,1 млн руб.), содержание центрального аппарата (841,2 млн руб.) и выплаты персоналу госорганов (718,6 млн руб.).

По итогам 2025 года бюджет Казани по итогам был исполнен с дефицитом в размере 2 млрд руб. При доходах 62,3 млрд руб. расходы составили 64,3 млрд руб.

Анар Зейналов