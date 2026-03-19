Бюджет Казани по итогам 2025 года исполнен с дефицитом в размере 2 млрд руб. При доходах 62,3 млрд руб. расходы составили 64,3 млрд руб., сообщила пресс-служба мэрии города.

Дефицит бюджета Казани за 2025 год составил 2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доходы бюджета выросли на 24% по сравнению с 2024 годом. Основу поступлений составили налоговые и неналоговые доходы — 37,9 млрд руб., в том числе НДФЛ (17,5 млрд руб.), налоги на совокупный доход (6,8 млрд руб.) и земельный налог (5 млрд руб.). Безвозмездные поступления достигли 24,3 млрд руб.

Расходы бюджета за год увеличились на 18,8%. Основная часть средств (74,8%) направили на социальную сферу. На образование выделено 39,4 млрд руб., на культуру — 2,2 млрд руб., на спорт — 3,1 млрд руб., на социальную политику — 2,7 млрд руб.

На городское хозяйство направлено 8,1 млрд руб., из которых значительная часть пришлась на благоустройство. На общегосударственные вопросы было израсходовано 8 млрд руб.

Анна Кайдалова