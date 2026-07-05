Крушение моста

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В сентябре 2006 года в Екатеринбурге рухнул строящийся мост над улицей Восточной. Городские власти выдвигали две версии случившегося — строительный брак или ошибка в конструкторских расчетах. В результате ЧП было парализовано движение составов Транссибирской магистрали. Мост, который уже обошелся городскому бюджету в 200 млн. руб., пришлось строить заново.

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Автомобильный мост над улицей Восточной и железнодорожной веткой Транссибирской магистрали должны были сдать в ноябре 2006 года — на нем уже шли отделочные работы. Но днем 4 сентября три пролета конструкции рухнули. «Я увидел, как мост покачнулся и стал медленно оседать. Хорошо, что находился на достаточном расстоянии от него, метрах в 30, и успел затормозить»,— рассказывал тогда один из очевидцев.

«Когда я остановился, то увидел, как из-под уже рушащегося моста буквально выскочила "Ока", ее крутило как волчок», — добавил другой свидетель.

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На крышу автомобиля упало несколько камней, но ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Больше обрушение чудом никого не задело.

На место ЧП сразу же прибыл на тот момент мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, председатель свердловского правительства Алексей Воробьев и начальник Свердловской железной дороги Шевкет Шайдуллин. «Бог есть — он отвел беду, все обошлось без жертв»,— сказал господин Воробьев. Глава уральской столицы предположил две версии случившегося: брак при проведении строительных работ либо ошибка в конструкторских расчетах.

«Вообще ситуация очень странная, потому что здесь применялись стандартные строительные конструкции. Я даже не представляю, какой строители могли допустить брак»,— говорил тогда господин Чернецкий.

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Строительство моста вел филиал ЗАО «Уралстроймост» – «Мостоотряд №72». Этим предприятием, в частности, была возведена транспортная развязка на улице Бебеля и реконструирован шестисотметровый мост на улице Блюхера. Проектированием занималось «Уралгипротранс».

Ущерб от обрушения моста в Екатеринбурге сначала определили минимум в 200 млн руб. — именно такую сумму городскому бюджету обошлось строительство моста. Убытки от обрушения понесла и железная дорога. Были повреждены линии электропередачи, в результате чего было остановлено движение поездов Транссибирской магистрали, в том числе рейсы «Москва — Владивосток», «Казань — Новый Уренгой».

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В апреле 2007 года Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор директору муниципального учреждения «Благоустройство» Виктору Меньщикову. Его обвинили по статье о халатности. Суд установил, что обрушение моста произошло в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей директором МУПа. «Строительно-монтажные работы выполнялись по проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу и без разрешения на строительство» — сообщили тогда в пресс-службе. Виктор Меньщиков был признан виновным, приговорен к штрафу в размере 120 тыс. руб. и лишен на 2 года права занимать должности, связанные с организационно-распределительными функциями в органах госвласти и муниципальных учреждениях. Сообщалось, что ущерб составил свыше 38 млн руб.

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В ноябре 2007 года путепровод был полностью восстановлен и открыт для движения транспорта. Перед запуском его несколько раз тестировали, запуская груженные большегрузы.

Андрей Сергачев