Минюст объявил иноагентом Галину Юзефович

Минюст России объявил иноагентом литературного критика Галину Юзефович. Также в реестр иностранных агентов добавили журналистку Екатерину Аренину (Алалыкину), руководителя программ «Школы гражданского просвещения» Ирину Березкину и видеопроект «РОМБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Юзефович (иноагент)

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Галина Юзефович (иноагент)

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Как следует из публикации Минюста, госпожа Юзефович (объявлена иноагентом) распространяла фейки о действиях российских властей и выступала против военной операции на Украине.

Екатерина Аренина (объявлена иноагентом), как утверждают в Минюсте, участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, распространяла сведения нежелательных организаций, а также недостоверную информацию о решениях и политике органов российской власти. Ирина Березкина (объявлена иноагентом) также распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций, фейки о решениях и политике властей, следует из сообщения. Кроме того, госпожа Березкина (объявлена иноагентом) участвовала в «антироссийских акциях за рубежом».

Видеопроект «РОМБ» (признан иноагентом), по сведениям ведомства, выступал против военной операции на Украине и распространял недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа» ВС РФ. По мнению Минюста, проект пропагандировал ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Галина Юзефович (объявлена иноагентом) — известный российский литературный критик и журналистка. Она ведет авторский YouTube-канал и подкасты о книгах и культуре. С 2014 по 2023 год журналистка работала ведущим книжным обозревателем издания «Медуза» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией).