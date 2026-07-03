Леонид Агутин, группа «Пропаганда» и «Вторчермет Бориса Рыжего»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать квартет Сергея Прони и Анастасии Гаевой, группу «Пропаганда» и Леонида Агутина. Музеи приглашают посетить кураторскую экскурсию по выставке «Какой во мне смысл?», фотоэкскурсию «Модный бунт» в стиле 90-х, а также пройтись по району Бориса Рыжего. В кино покажут современные анимации «Союзмультфильма», комедийный триллер на языке оригинала «Курочка. Пух и прах», и номинированный на премию «Оскар» фильм «Отец». А лекторы расскажут про икону «Преображение Господне» и любовную историю Екатерины II. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Агутин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На «Екатеринбург Арене» 4 июля выступит Леонид Агутин. Артист проведет большой сольный концерт, на котором прозвучат лучшие хиты за всю историю его творческой деятельности. Билеты — от 3,3 тыс. до 300 тыс. руб. В международном центре искусств «Главный проспект» 9 июля состоится концерт-перформанс «Шоу живописи на воде среди сотни свечей». В программе — саундтреки из легендарных фильмов и сериалов, шедевры классики и неоклассики. Шоу от Анны Ветлужских поможет зрителю воспринять музыку еще и визуально. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб. В клубном ресторане «Максимилианс» 10 июля выступит с концертом группа «Пропаганда». На сцене будут звучать песни «Мелом», «Дождь по крыше», «5 минут на любовь», «Супер-Детка» и другие. Стоимость билета — 3,2 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В джазовом клубе EverJazz 10 июля выступит квартет Сергея Прони и Анастасии Гаевой. Концерт посвящен трубачу Луи Армстронгу, который внес колоссальный вклад в развитие джаза. Стоимость билета — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 4 июля приглашает на пешеходную экскурсию «Вторчермет Бориса Рыжего». В программе — посещение родного района екатеринбургского поэта, парков и улиц, где любил бродить Борис Рыжий, двора его дома. Билеты — 500 руб. В галерее «Синара Арт» 4 июля пройдет обзорная экскурсия «Все за один вечер в Синара Арт». Программа захватит два выставочных проекта: «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». Стоимость билета — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова Персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова В Музее наивного искусства 4 и 5 июля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Какой во мне смысл?». На экспозиции представлены картины художника-рассказчика Дмитрия Бухрова. Куратор проекта Яна Таушканова расскажет об идее рождения проекта и самих художественных работах. Стоимость билета — от 150 до 250 руб. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля проведут экскурсию по зданию музея. Гостей познакомят с архитектурой и историей трех строений, которые входят в музейный комплекс, проведут по дореволюционному этажу и покажут помещение, недоступное для посетителей в обычные дни. Билеты — от 250 до 500 руб. В Музее Бориса Ельцина 5 июля состоится фотоэкскурсия «Модный бунт» в стиле 90-ых годов. Она начнется в магазине винтажной одежды «Шувакиш», а после группа отправится в сам музей. Там посетители узнают, что предшествовало модному бунту эпохи перемен и какими были модные тенденции. Билеты — 1 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Борис Отаров. Единство стихий» в ЕМИИ

Фото: София Паникова Выставка «Борис Отаров. Единство стихий» в ЕМИИ

Фото: София Паникова В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 9 июля пройдет обзорная экскурсия по выставке «Борис Отаров. Единство стихий». Посетители познакомятся с творческим наследием художника, его экспериментами с техниками и традициями. Стоимость билета — от 250 до 500 руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра 4 июля пройдет показ современной анимации «Союзмультфильма» на большом экране в честь 90-летия студии. В программе — «Мой друг тигр», «Виват, мушкетеры!», «Глупая собака», «Белоснежье» и другие. Вход свободный, по предварительной регистрации. В кинозале Ельцин-центра 4 и 5 июля пройдет показ комедийного триллера на языке оригинала с русскими субтитрами «Курочка. Пух и прах». Это история о курочке, совершившей решительный побег с птицефермы и нашедшей убежище возле деревенской таверны. Билеты — от 300 до 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 5 июля покажут фильм «Скверный анекдот». Показ состоится в рамках цикла «Полочное кино», который позволяет увидеть фильмы, не выпущенные на большие экраны в советское время. «Скверный анекдот» показывает статского советника, который решает зайти на свадьбу своего подчиненного. Появление начальника сводит жениха с ума, а сам гость выпивает слишком много и ведет себя неподобающим образом. Показ бесплатный, нужно зарегистрироваться заранее. В кинозале Ельцин-центра с 7 июля начнутся показы фильма «Отец» на английском языке с русскими субтитрами. Фильм номинирован на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм». Это история о попытках дочери найти сиделку для больного отца. Стоимость билетов — от 300 до 400 руб.

Лекции В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 4 июля состоится лекция «Чрез то от праздности отвращены будут и время займется». Тема лекции — занятия различными «художествами», процветавшие при дворе Екатерины II. Иллюстрацией для рассказа станут созданные при Высочайшем дворе произведения, которые хранятся в Эрмитаже и других российских музеях. Билеты — от 250 до 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставочный проект «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 4 июля пройдет лекция «Взор мой тобою пленен». Темой обсуждения станет история любви двух великих людей русской истории — Екатерины II и светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического. Посетителям раскроют тайны взаимоотношений императрицы и ее верного друга и соратника. Билеты — от 250 до 500 руб. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 5 июля пройдет авторский лекторий об иконе «Преображение Господне». Лектор расскажет о том, как иконописцы в XVII веке пытаются найти новый художественный язык для выражения изменившихся отношений между человеком и Богом. Центром обсуждения станет икона из собрания ЕМИИ. Вход — от 250 до 500 руб.

Фестивали На базе отдыха «Иволга» (50 км от Екатеринбурга в сторону Сысерти) 4 июля откроется «XIII Фестиваль EverJazz: Лето — Сосны — Джаз». В программе заявлено больше десятка коллективов, хедлайнер фестиваля — Клив Джонс. Организован платный трансфер из Екатеринбурга. Стоимость билетов — от 2 тыс. до 7 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль E1 SUP FEST

Фото: Полина Бабинцева Фестиваль E1 SUP FEST

Фото: Полина Бабинцева В Екатеринбурге 4 июля на набережной у площади перед театром драмы пройдет E1 SUP FEST. Фестиваль соберет участников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска, Озерска, Перми, Тюмени, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга и других городов. Заплыв будет кольцевым, он пройдет по акватории городского пруда через театр драмы, «Ельцин Центр», бизнес-центр «Президент», Макаровский мост, ЖК «Макаровский», ДИВС, Дом Севастьянова. Общая длина маршрута составит около 7 километров. Вход по регистрации. На площадке фестиваля «Лето на заводе» 4 и 5 июля отметят день Ивана Купалы. Гости смогут сплести венок, узнать свою судьбу у русалки, поучаствовать в хороводах и пустить сплетенные венки по воде. В программе перфоманс «Бабий кут», турнир по квас-понгу, концерты народной музыки и спектакль-обряд «Шаг за порог». Вход по билетам на фестиваль.

Подготовила Виктория Биц