В Екатеринбурге 10 автобусов изменят маршруты из-за аварии на водопроводе

В Екатеринбурге 4 июля изменится схема движения 10 автобусов в связи с устранением аварии на сети водопровода в районе улиц Титова — Новинская. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Автобусы № 42, 52, 57, 78 при движении из города будут следовать по улицам Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская — Новинская, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений. Временно отменяется остановка «Вторчермет», вводятся остановки «Ферганская» и «Поликлиника».

Автобусы № 62, 72, 67, 88, 91, 91м из города будут направлены по маршруту Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская, далее по действующей схеме. В обратном направлении без изменений. Временно исключается остановка «Вторчермет», добавляется остановка «Ферганская».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 11 по 14 июля изменится схема движения трамваев № 8, 13, 15, 23 и троллейбусов № 36 и 37.

Полина Бабинцева