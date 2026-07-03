Из-за ремонта путей в Екатеринбурге изменят маршруты 4 трамвая и 2 троллейбуса

В Екатеринбурге с 11 по 14 июля изменится схема движения трамваев № 8, 13, 15, 23 и троллейбусов № 36 и 37. Корректировки связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Малышева и Мира, сообщили в городской администрации. На данном участке также ограничат движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Схема движения трамваев будет следующей:

Трамвай № 8 : Машиностроителей — Донбасская — Победы — Кузнецова — Космонавтов — Трамвайный — Смазчиков — Луначарского — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ;

: Машиностроителей — Донбасская — Победы — Кузнецова — Космонавтов — Трамвайный — Смазчиков — Луначарского — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ; Трамвай № 13 : 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ;

: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ; Трамвай № 15 : Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина — гостиница «Исеть»;

: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина — гостиница «Исеть»; Трамвай № 23: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Блюхера — Шарташ.

Маршруты троллейбусов изменят следующим образом:

Троллейбус № 36 : Химмаш — Инженерная — Грибоедова — Пархоменко — Щербакова — Белинского — Малышева — Гагарина — Первомайская — Студенческая — Академическая. Далее от Академической — Мира — Первомайская — Гагарина — Малышева — Розы Люксембург — Чапаева — Фрунзе — Белинского — Щербакова — Пархоменко — Грибоедова — Инженерная — Химмаш;

: Химмаш — Инженерная — Грибоедова — Пархоменко — Щербакова — Белинского — Малышева — Гагарина — Первомайская — Студенческая — Академическая. Далее от Академической — Мира — Первомайская — Гагарина — Малышева — Розы Люксембург — Чапаева — Фрунзе — Белинского — Щербакова — Пархоменко — Грибоедова — Инженерная — Химмаш; Троллейбус № 37: Посадская — Репина — Малышева — Мира — Уралобувь. Далее от Уралобувь — Мира — Педагогическая — Гагарина — Малышева — Репина — Посадская.

Движение автомобилей на участке ремонта будет перенаправлено по переулку Отдельный — улицам Гагарина, Малышева и Мира.

Полина Бабинцева