Из-за ремонта путей в Екатеринбурге изменят маршруты 4 трамвая и 2 троллейбуса
В Екатеринбурге с 11 по 14 июля изменится схема движения трамваев № 8, 13, 15, 23 и троллейбусов № 36 и 37. Корректировки связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Малышева и Мира, сообщили в городской администрации. На данном участке также ограничат движение транспорта.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Схема движения трамваев будет следующей:
- Трамвай № 8: Машиностроителей — Донбасская — Победы — Кузнецова — Космонавтов — Трамвайный — Смазчиков — Луначарского — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ;
- Трамвай № 13: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — Шарташ;
- Трамвай № 15: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина — гостиница «Исеть»;
- Трамвай № 23: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Блюхера — Шарташ.
Маршруты троллейбусов изменят следующим образом:
- Троллейбус № 36: Химмаш — Инженерная — Грибоедова — Пархоменко — Щербакова — Белинского — Малышева — Гагарина — Первомайская — Студенческая — Академическая. Далее от Академической — Мира — Первомайская — Гагарина — Малышева — Розы Люксембург — Чапаева — Фрунзе — Белинского — Щербакова — Пархоменко — Грибоедова — Инженерная — Химмаш;
- Троллейбус № 37: Посадская — Репина — Малышева — Мира — Уралобувь. Далее от Уралобувь — Мира — Педагогическая — Гагарина — Малышева — Репина — Посадская.
Движение автомобилей на участке ремонта будет перенаправлено по переулку Отдельный — улицам Гагарина, Малышева и Мира.