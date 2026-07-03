Трамп призвал Маска пожертвовать акции SpaceX на детские инвестиционные счета

Президент США Дональд Трамп считает, что миллиардер Илон Маск пожертвует акции своей космической корпорации SpaceX проекту «Счет Трампа», в рамках которого всем американским новорожденным откроют инвестиционные счета. Он заявил об этом в интервью телеканалу CNBC, добавив, что пожертвования уже пообещали сделать производитель чипов Micron и основатель технологической компании Dell Майкл Делл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

В мае 2025 года Республиканская партия предложила открыть всем новорожденным американцам инвестиционные счета на $1 тыс. Перечисленные федеральными властями средства родители или другие ответственные лица смогут инвестировать только в акции американских компаний. Кроме того, родители смогут добавлять на этот счет до $5 тыс. в год. Для ребенка доступ к счету будет закрыт до 18 лет, после этого он сможет сам продолжать инвестиции либо потратить накопленные средства на свое образование, медицинскую страховку или первое жилье. Как заявил один из авторов инициативы, сенатор Тед Круз, «это сделает каждого ребенка капиталистом».

Ранее господин Трамп заявлял, что такие инвестиционные счета будут запущены 4 июля текущего года, когда в США будут отмечать День независимости и 250-летие создания государства. Всем американцам, родившимся с 2025 по 2028 год, откроют такие счета. Родители могут открыть счета и более старшим детям, родившимся после 2016 года, однако в этом случае им положат на счет лишь $250, причем только детям из относительно бедных районов. Micron сообщал, что пожертвует на эту программу $250 млн.

Яна Рождественская