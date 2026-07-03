Верните мне мой 2005-й

Мадонна выпустила альбом «Confessions II», в котором попыталась вернуться к настроению клубной юности и к хаусу 1990-х—2000-х. Игорь Гаврилов не против крутить «Confessions II» на пляже в отпуске, но песен, которые войдут в историю, обозреватель “Ъ” в альбоме не услышал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома «Confessions II»

Фото: AP Обложка альбома «Confessions II»

Фото: AP

В 2005 году Мадонна выпустила альбом-DJ-сет «Confessions on a Dance Floor», создав вместе с продюсером Стюартом Прайсом настоящее полотно из клубных ритмов и мелодических крючков. Песня «Hung Up», в которой был использован фрагмент «Gimme! Gimme! Gimme!» ABBA, стала эталоном студийного продакшена для танцевальной музыки — швов между оригинальной музыкой и заимствованным проигрышем просто не было. Это был своего рода манифест: в новом веке «чужого» не существует, вся музыка служит всем. В свои тогдашние сорок семь Мадонна спокойно входила на любой танцпол: пластинка крутилась на вертушках, а певица ездила по миру с шоу, где танцевала не переставая.

А потом было четыре альбома, каждый из которых продавался вдвое хуже предыдущего.

«Confessions II» — попытка вернуть себе аудиторию и одновременно путешествие в далекие-далекие времена, в начало 1980-х, когда певица только начинала водить дружбу с хаус-диджеями из андерграундных клубов.

Первые шесть песен из нового альбома прозвучали в недавно выпущенном видео «Confessions II — The Film», представляющем собой скорее попурри, нежели кинопроизведение. Продвигая альбом, Мадонна максимально заполнила пространство вокруг себя юными дивами. Весной на вечеринке с прослушиванием новых песен Мадонну окружали Чарли XCX, Кара Делевинь, Скай Феррейра, Эддисон Рей и Лола Янг, а в «Confessions II — The Film» блистают Сабрина Карпентер и вездесущая Одесса Эзайон, которую взяли на борт, задействовав в своем новом клипе, еще и The Rolling Stones (их новый альбом выходит через неделю). В женских ролях также девушки из 1990-х Гвендолин Кристи, Деби Мазар и Кейт Мосс.

Самый скандальный фрагмент фильма снят в мужском туалете, и наряду с «пограничными» сценами в кабинках с участием молодых танцоров Мадонна притащила в кадр Бенедикта Камбербэтча и Ричарда И. Гранта, видимо, как воплощение британской маскулинности (в ее жизни сейчас новый период симпатии к Британии). В 1990-е такого рода эпизод выглядел бы прогрессивно, как, собственно, и было с фильмом «В постели с Мадонной» и клипами начала 1990-х. Впечатление такое, что Мадонна попыталась до предела насытить кадр знаменитостями, чтобы спрятать невозможность создать нечто столь же провоцирующее и откровенное, как ее собственные песни и видео прошлого века. Эпоха не та. Слишком все политкорректно и отрегулировано.

Заводной ностальгический трек «Danceteria», также включенный в попурри, мог бы стать (а может быть, и станет) отдельной историей. Это гимн одноименному клубу, в котором Мадонна проводила время с Жан-Мишелем Баския, Китом Харингом и другими нью-йоркскими харизматиками, включая Лу Рида, у которого Мадонна позаимствовала фрагмент песни «Walk On The Wild Side».

Если отбросить весь контекст и вообще не знать, кто такая Мадонна, можно принять «Confessions II» как летний хаус-плейлист и чередовать под него пляжные коктейли с вечерними быстрыми шотами. В нем нет даже намека на волшебство Мадонны рубежа веков и первых «Confessions…».

Хочется найти эту магию в финальном блоке из даунтемпо-треков. К этому располагает песня «My Sins Are My Savior» с участием талантливейшего бельгийца Стромая. В песне «Betrayal» чувствуется авторская рука парижского продюсера Мирвэ Ахмадзая, с которым сделаны альбомы «Music» (2000) и «American Life» (2003), а также песня к «007: Умри, но не сейчас». На «Confessions II» наконец-то появляется крепкая мелодическая линия (а заодно труба). Песня «The Test» — дуэт с дочерью Мадонны Лурдес, у которой постепенно складывается собственная музыкальная карьера. Уличные звуки и автомобильные гудки в финале песни трогают больше, чем весь остальной альбом. Они перерастают в «L.E.S. Girl», красивейшую балладу в калифорнийском стиле, в которой почти на всех инструментах сыграл еще один вездесущий персонаж современной поп-музыки — Эндрю Уотт, стригущий купоны также с новейших релизов Пола Маккартни и The Rolling Stones.

Игорь Гаврилов