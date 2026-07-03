Более 120 человек заразились норовирусом на круизном лайнере в США
У более чем 100 пассажиров и 23 членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess обнаружили норовирус, вызывающий сильную интоксикацию, рвоту, расстройство желудочно-кишечного тракта и обезвоживание. Как отмечает AP, судно прошло тщательную дезинфекцию в порту Сан-Франциско, всем заболевшим оказана помощь.
Фото: Eric Risberg / AP
Всего на лайнере компании Princess Cruises находились более 3 тыс. пассажиров и более 1140 членов экипажа. Судно было в 20-дневном круизе из Сан-Франциско до Аляски, Канады и обратно. Через две недели после выхода из Сан-Франциско появились первые сообщения о вспышке норовируса на борту. Заразившиеся пассажиры и члены экипажа были изолированы.
Норовирус относится к высокозаразным и легко распространяется через еду, общую посуду, воду или загрязненные поверхности. Обычно он не опасен для здорового человека, но может вызвать серьезные последствия у людей с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это уже восьмая вспышка норовируса на борту круизных лайнеров с начала года.
Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении вспышки хантавируса, выявленной в мае на судне Hondius и распространившейся за пределы судна. Заразились в общей сложности 13 человек, из них 3 — умерли.
Вспышки норовируса на круизных лайнерах — не редкость, и это уже восьмой подобный инцидент с начала года по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ранее, в марте 2023 года, на том же лайнере Ruby Princess уже была зафиксирована вспышка норовируса, тогда заразились около 300 пассажиров. Норовирус является крайне заразным заболеванием, и его вспышки часто происходят именно на круизных лайнерах, что связано с замкнутым пространством и большой скученностью людей. За первые пять месяцев 2023 года на лайнерах американских перевозчиков произошло 13 вспышек норовируса, что стало самым большим числом с 2012 года. При этом до пандемии в год в среднем фиксировалось 11 вспышек. Среди причин текущего роста активности вируса эксперты называют восстановление туристического рынка после пандемии, когда круизов было значительно меньше.