Более 120 человек заразились норовирусом на круизном лайнере в США

У более чем 100 пассажиров и 23 членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess обнаружили норовирус, вызывающий сильную интоксикацию, рвоту, расстройство желудочно-кишечного тракта и обезвоживание. Как отмечает AP, судно прошло тщательную дезинфекцию в порту Сан-Франциско, всем заболевшим оказана помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Risberg / AP Фото: Eric Risberg / AP

Всего на лайнере компании Princess Cruises находились более 3 тыс. пассажиров и более 1140 членов экипажа. Судно было в 20-дневном круизе из Сан-Франциско до Аляски, Канады и обратно. Через две недели после выхода из Сан-Франциско появились первые сообщения о вспышке норовируса на борту. Заразившиеся пассажиры и члены экипажа были изолированы.

Норовирус относится к высокозаразным и легко распространяется через еду, общую посуду, воду или загрязненные поверхности. Обычно он не опасен для здорового человека, но может вызвать серьезные последствия у людей с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это уже восьмая вспышка норовируса на борту круизных лайнеров с начала года.

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении вспышки хантавируса, выявленной в мае на судне Hondius и распространившейся за пределы судна. Заразились в общей сложности 13 человек, из них 3 — умерли.

Алена Миклашевская