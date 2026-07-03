Следствие арестовало недостроенную ВПП Домодедово по делу против Нерадько

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дело о мошенничестве при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово, вменяемое Александру Нерадько и Константину Махову, является одним из многочисленных случаев хищения бюджетных средств, связанных со строительными проектами или государственными контрактами. Аналогичные дела возникали при реконструкции аэропорта в Оренбурге, где подрядчик использовал некачественный геотекстиль и нанес ущерб государству, а также при строительстве терминала аэропорта Ставрополя, где были приписаны несуществующие объемы работ, что привело к ущербу в 1,9 млн рублей.

Похожие схемы мошенничества, предусматривающие хищение бюджетных средств после заключения государственных контрактов, также расследуются в различных регионах России. Например, в Ульяновске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве моста, где часть средств была израсходована на иные цели, а в Ростове — уголовное дело по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования, где подрядчик внес недостоверные сведения о выполненных работах. Проблемы с некачественным строительством и хищением средств отмечаются и при возведении фельдшерско-аакушерских пунктов в Нижегородской области, где подрядная организация не достроила объекты, а часть средств потратила на цели, не связанные со строительством.