Самокаты выехали за пределы столиц: регионы стали активнее пользоваться кикшерингом. Как выяснили аналитики «МегаФона» и сервиса Whoosh, в число лидеров по спросу, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, где сезон круглогодичный, вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. Самой активной аудиторией сервисов проката двухколесного транспорта являются россияне в возрасте 35–44 лет. Для более удобного пользования кикшерингом «МегаФон» запустил опцию «5G МегаГород», которая предоставляет бесплатные старты и минуты бронирования, а также приветственные вушбаллы.

Доля цифровой ипотеки в банке ДОМ.РФ достигла 99%. Это на 2 п. п. больше, чем по итогам 2025 года. На текущий момент доля всех полученных услуг в цифровом виде в розничном сегменте превысила 90%.

Роскомнадзор не ограничивал доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сайт Detector 404 фиксировал жалобы российских пользователей на перебои с подключением к серверам Electronic Arts.