Глава Копейска Светлана Логанова уходит в отставку

Мэр Копейска Светлана Логанова подала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Документ уже поступил в местное собрание депутатов и будет рассмотрен на ближайшем заседании. После официального принятия отставки депутаты назначат временно исполняющего обязанности главы и объявят конкурс по отбору кандидатов на пост руководителя города, сообщает газета «Копейкий рабочий».

Светлана Логанова начала руководить Копейском в июне 2024 года, став первой женщиной-мэром в истории города. До этого назначения она в течение пяти лет работала заместителем главы муниципалитета по социальному развитию. В своем официальном обращении госпожа Логанова поблагодарила коллег за совместную работу и сообщила, что планирует продолжить карьеру в структурах регионального управления.

Евгений Рыженьков