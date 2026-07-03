Магнитогорский завод напитков хотят признать банкротом

Межрайонная ИФНС №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании несостоятельным ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков». Сумма требований составляет 37,7 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области 2 июля. На данный момент оно не принято к производству. Суть и происхождение долга неизвестны. Предприятие с апреля находится в стадии ликвидации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» зарегистрировано в Магнитогорске в 2008 году. Учредителями являются Ирина Копосова, Сергей Федорович, Анна Крыш, Александра и Кристина Черновы. Директором указана Лариса Савко. За 2025 год финансовые результаты организации не раскрыты. Выручка компании за 2024-й составила 13,3 млн руб., чистый убыток — 31,3 млн руб. В 2012–2020 годах предприятие поставляло по госконтрактам бутилированную питьевую воду местным организациям.

Виталина Ярховска