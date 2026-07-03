Визовые центры Кипра в России возобновят работу с 6 июля
Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.
Сервисный сбор за подачу документов составит €5. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет — €90, для детей от 6 до 12 лет — €45.
Визовые центры Кипра приостановили прием документов россиян 15 июня из-за прекращения действия договора посольства республики с компанией-оператором BLS International. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
Возобновление работы визовых центров Кипра в России с 6 июля произошло после временной приостановки приема документов с 15 июня 2026 года. Причиной стало истечение срока договора посольства с компанией BLS International, которая ранее осуществляла прием заявлений. До этого момента подача документов была возможна только в консульских отделах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
В прошлом, с декабря 2025 года, Кипр активно расширял сеть визовых центров в России, открыв восемь новых площадок в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Казань и Новосибирск. Открытие этих центров было призвано упростить процедуру подачи документов для россиян, так как помещение посольства было небольшим и не справлялось с большим потоком заявлений. Тогда сервисным оператором также выступала компания BLS International.
С октября 2025 года россияне для получения кипрской визы обязаны сдавать биометрические данные, что связано с подготовкой Кипра к вступлению в Шенгенскую зону и внедрением новой системы въезда/выезда в Евросоюзе. До 2022 года для граждан России действовала упрощенная электронная виза на Кипр, но из-за отсутствия прямых рейсов ее получение стало невозможным. Несмотря на наличие визовых центров, эксперты отмечают, что ужесточение визовых требований вряд ли приведет к значительному росту турпотока.