Командующий армией США в Европе и Африке ушел в отставку
Генерал Кристофер Донахью 2 июля покинул пост командующего американской армией в Европе и Африке, сообщает Army Times. Причины неожиданно быстрой отставки генерала (он занимал свой пост всего 18 месяцев) не разглашаются. Он стал как минимум шестым генералом, отправленным в отставку в последнее время.
Генерал Кристофер Донахью
Фото: Ints Kalnins / Reuters
О предстоящей отставке официально стало известно в конце июня. Ранее со ссылкой на источники в Пентагоне ее предсказал журнал The Atlantic. Тогда же источники журнала связывали ее с желанием военного министра Пита Хегсета «вытеснить» всех, кто причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Генерал Донахью известен в том числе благодаря тому, что стал последним военнослужащим, покинувшим в том году Афганистан.
По данным Army Times, исполнять обязанности ушедшего командующего будет генерал-майор Кристофер Норри на временной основе до назначения нового постоянного командующего Сенатом и президентом страны.
Уход генерала Кристофера Донахью в отставку происходит на фоне череды отставок высокопоставленных военных в Пентагоне, начавшейся после вступления в должность министра обороны США Пита Хегсета в январе 2025 года. За последние месяцы Хегсет уже отстранил от должностей главу Командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходне, начальника Корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего, и начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа. В феврале 2025 года также был отправлен в отставку глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун и еще пять генералов и адмиралов.
Эта волна увольнений связывается с политикой Хегсета, который, по данным изданий, стремится назначить людей, разделяющих видение Дональда Трампа в отношении армии. Трамп, вступающий в должность президента США в январе 2025 года, ранее заявлял о намерении «очистить» армию и требовал отставки каждого генерала, участвовавшего в выводе войск США из Афганистана в 2021 году. Вывод американских войск из Афганистана, завершенный при администрации Джо Байдена, часто характеризуется как главный внешнеполитический провал, который привел к падению его рейтингов. Отмечается, что Трамп сам принял решение о выводе войск из Афганистана, хотя фактический вывод произошел при Байдене.