Командующий армией США в Европе и Африке ушел в отставку

Генерал Кристофер Донахью 2 июля покинул пост командующего американской армией в Европе и Африке, сообщает Army Times. Причины неожиданно быстрой отставки генерала (он занимал свой пост всего 18 месяцев) не разглашаются. Он стал как минимум шестым генералом, отправленным в отставку в последнее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Кристофер Донахью

Фото: Ints Kalnins / Reuters Генерал Кристофер Донахью

Фото: Ints Kalnins / Reuters

О предстоящей отставке официально стало известно в конце июня. Ранее со ссылкой на источники в Пентагоне ее предсказал журнал The Atlantic. Тогда же источники журнала связывали ее с желанием военного министра Пита Хегсета «вытеснить» всех, кто причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Генерал Донахью известен в том числе благодаря тому, что стал последним военнослужащим, покинувшим в том году Афганистан.

По данным Army Times, исполнять обязанности ушедшего командующего будет генерал-майор Кристофер Норри на временной основе до назначения нового постоянного командующего Сенатом и президентом страны.

Николай Зубов