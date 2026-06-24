Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке покинет пост
Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью покинет пост этим летом, сообщает Atlantic. По информации источников издания, 56-летний генерал объявит о своей отставке в ближайшее время.
Генерал Донахью также известен как последний солдат, покинувший Афганистан при выводе американских войск в 2021 году. Последние полтора года он руководил американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он станет как минимум шестым генералом, неожиданно отправленным в отставку за последнее время.
Уход господина Донахью с поста связан с волной увольнений в Пентагоне, инициированной министром обороны США Питом Хегсетом. Как отмечает Atlantic, господин Хегсет «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к выводу сил США из Афганистана в 2021 году.
Обязанности господина Донахью временно перейдут к его заместителю, генерал-майору Кристоферу Норри. Потенциальный преемник — генерал-лейтенант Кевин Адмирал — пока официально не выдвинут, отмечает Atlantic.
Уход генерала Донахью является частью более широкой волны увольнений и перестановок, инициированных министром обороны США Питом Хегсетом. Эта «чистка» затронула многих высокопоставленных военачальников. Ранее Хегсет уволил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, главу Командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходне, начальника Корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего, главу военной разведки Джеффри Круза и представителя США в военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд. Эти перестановки отражают стремление Хегсета реализовать видение президента Дональда Трампа в отношении армии и устранить тех, кто связан с предыдущей администрацией, в частности, с выводом войск из Афганистана.
Пит Хегсет, возглавивший Пентагон, подвергался критике из-за своего поведения и, как сообщали СМИ, столкнулся с внутренним расследованием по поводу утечек секретной информации. В ведомстве наблюдался «полный хаос» из-за борьбы советников Хегсета. Сокращение генералов и адмиралов, которое он анонсировал, планируется в размере не менее 20% состава армии, Национальной гвардии и 10% в рамках реорганизации Объединенного командования. Некоторые назначения, как, например, начальника штаба армии, будут направлены на реализацию видения Дональда Трампа.
В более широком контексте США рассматривают возможность отказа от должности верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, которую на протяжении почти 75 лет занимал американский генерал. Также предполагается объединение Европейского и Африканского командований, что может отразиться на присутствии американских сил в Европе. Эти изменения могут быть частью стратегии по сокращению присутствия США в Европе до уровня, который существовал до февраля 2022 года.