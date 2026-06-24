Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке покинет пост

Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью покинет пост этим летом, сообщает Atlantic. По информации источников издания, 56-летний генерал объявит о своей отставке в ближайшее время.

Генерал Донахью также известен как последний солдат, покинувший Афганистан при выводе американских войск в 2021 году. Последние полтора года он руководил американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он станет как минимум шестым генералом, неожиданно отправленным в отставку за последнее время.

Уход господина Донахью с поста связан с волной увольнений в Пентагоне, инициированной министром обороны США Питом Хегсетом. Как отмечает Atlantic, господин Хегсет «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к выводу сил США из Афганистана в 2021 году.

Обязанности господина Донахью временно перейдут к его заместителю, генерал-майору Кристоферу Норри. Потенциальный преемник — генерал-лейтенант Кевин Адмирал — пока официально не выдвинут, отмечает Atlantic.