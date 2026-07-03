Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 112 пунктов впервые за год

Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) на торгах в 14:55 упал на 0,74% — до 111,89 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 112 пунктов 10 июня 2025 года.

RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Индекс Московской биржи к тому же моменту составлял 2251,91 пункта (-0,18%). Индекс РТС скорректировался на отметке 910,24 пункта (-0,18%). Утром 3 июля индикатор опускался ниже 900 пунктов впервые за полтора года.

Так российский фондовый рынок реагирует на геополитическую обстановку и заявления Центробанка по ключевой ставке. После решения снизить показатель с 14,5% до 14,25% регулятор указал на сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди факторов, влияющих на рост цен в стране, ЦБ впервые назвал «временное снижение производства моторного топлива».