Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 112 пунктов впервые за год
Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) на торгах в 14:55 упал на 0,74% — до 111,89 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 112 пунктов 10 июня 2025 года.
RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Индекс Московской биржи к тому же моменту составлял 2251,91 пункта (-0,18%). Индекс РТС скорректировался на отметке 910,24 пункта (-0,18%). Утром 3 июля индикатор опускался ниже 900 пунктов впервые за полтора года.
Так российский фондовый рынок реагирует на геополитическую обстановку и заявления Центробанка по ключевой ставке. После решения снизить показатель с 14,5% до 14,25% регулятор указал на сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди факторов, влияющих на рост цен в стране, ЦБ впервые назвал «временное снижение производства моторного топлива».
Динамика Индекса государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) и общего Индекса Мосбиржи тесно связана с денежно-кредитной политикой ЦБ, в частности, с изменениями ключевой ставки. Падения индексов после решения Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% и его заявления о сокращении пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, а также ранее после других снижений ставки, демонстрируют, что инвесторы чутко реагируют на сигналы регулятора. При этом сохранение высокой ключевой ставки и рост геополитической напряженности оказывают существенное давление на российские финансовые рынки, снижая привлекательность акций и увеличивая интерес к безрисковым активам, таким как облигации.
Геополитическая ситуация является ключевым фактором, влияющим на российский фондовый рынок. Например, высокая геополитическая напряженность и неопределенность, а также волатильность новостей по геополитике, приводят к существенным колебаниям котировок, что подтверждалось ранее в 2025 году, когда падение индексов связывали с ходом переговоров России и Украины, а также с ожиданиями инвесторов относительно внешних событий. Кроме того, переоценка геополитических рисков существенно повлияла на ценовые денежно-кредитные условия, а снижение привлекательности фондового рынка на фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры также обусловлено ростом геополитической напряженности.