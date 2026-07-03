В Екатеринбурге открылась ярмарка продукции исправительных колоний

На демонстрационной площадке Дворца молодежи проходит в Екатеринбурге открылась ежегодная выставка-ярмарка продукции, производимой в исправительных учреждениях Урала, Поволжья и Сибири. Она будет работать два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка-ярмарка продукции исправительных колоний в Екатеринбурге

Фото: Софья Белова Выставка-ярмарка продукции исправительных колоний в Екатеринбурге

Фото: Софья Белова

На стендах представлены работы заключенных из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Оренбургской, Омской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.

Изделия располагаются на улице и внутри Дворца молодежи. Среди них — текстильная продукция, иконы, картины, сувенирные фигурки, детские игрушки, шкатулки из натурального камня, ножи и сабли с драгоценными камнями. Многих посетителей привлекли столы с шахматами, где фигуры были сделаны в виде работников тюрьмы и заключенных.

«Выставка организована для развития производственной базы уголовно-исполнительной системы. Осужденный, который работает, имеет возможность частично компенсировать те затраты, которые государство тратит на его содержание, платить штрафы, иски потерпевшим. Цель уголовно-исполнительной системы — не извлечение прибыли, а привлечение осужденных к труду»,— сказал на открытии выставки-ярмарки начальник ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что проведение подобных ярмарок играет большую роль в социализации заключенных и их возвращении в общество. Он отметил, что качество продукции учреждений уголовно-исполнительной системы зачастую не уступает, а порой и превосходит аналоги от других производителей.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал об организации производства в исправительной колонии строгого режима №12 в Нижнем Тагиле (ИК-12). По итогам 2025 года она заработала на металлообработке и деревообработке более 2 млрд руб. Деньги с продажи изделий идут на новое оборудование для цехов и зарплату заключенным.

Софья Белова