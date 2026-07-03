16 БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала суток вблизи столицы сбиты 16 БПЛА.

Данных о пострадавших или разрушениях господин Собянин не привел. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Всего в ночь на 3 июля силы ПВО сбили 155 беспилотников над российскими регионами. БПЛА уничтожали над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.