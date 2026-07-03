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Юрген Клопп стал основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии по футболу

Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что вскоре проведет переговоры с Юргеном Клоппом и предложит ему занять пост главного тренера сборной Германии. На сегодняшнем собрании DFB единогласно проголосовал за немедленное расторжение контракта с Юлианом Нагельсманном.

«Моей главной целью всегда был успех команды. После такого болезненного разочарования команда заслуживает возможности начать все заново. Я хотел бы поблагодарить свою тренерскую команду, персонал и всех в ассоциации, кто нас поддерживал», — заявил Юлиан Нагельсманн (циата по пресс-релизу).

Тренерский штаб сборной Германии по футболу вместе с 38-летним Юлианом Нагельсманном покинули два его помощника Бенджамин Глюк и Бенджамин Хюбнер. Спортивный директор Андреас Реттиг также сообщил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце года, по личным причинам.

29 июня в 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Германии уступила команде Парагвая в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На следующий день 59-летний Юрген Клопп сказал, что пока только размышляет над возможностью возглавить сборную.

3 июля журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники сообщил, что Клопп стал основным фаворитом на пост главного тренера сборной Германии. По данным журналистам, в контракте Клоппа, который занимает пост руководителя футбольного направления «Ред Булл», есть опция, согласно которой он может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, если получит предложение от Немецкого футбольного союза.

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии, который он занял в сентябре 2023 года, последовал за неудовлетворительными результатами на чемпионате мира. DFB рекомендовал ему покинуть пост, несмотря на то, что его контракт действовал до 2028 года и предусматривал выплаты в размере 7 млн евро в случае ухода по собственному желанию. Нагельсман, который в 36 лет стал самым молодым тренером сборной Германии после Отто Херца в 1926 году, добился лучшего за последние десять лет результата, выведя команду в четвертьфинал домашнего Евро-2024.

Юрген Клопп, которого в DFB видят "предпочтительным преемником", ранее добился значительных успехов с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем», с которым выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. После ухода из «Ливерпуля» в конце сезона, сославшись на "дефицит энергии", он занял должность главы глобального футбольного подразделения системы Red Bull. По сообщениям, в контракте Клоппа с Red Bull есть пункт, позволяющий оперативно разорвать его в случае предложения возглавить сборную Германии. Это позволяет ему потенциально вернуться к тренерской работе на клубном или уровне сборных.

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