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«Удмуртгазпроект» выиграл торги на проект реконструкции набережной Ижевска

Разработкой проекта первого этапа реконструкции набережной Ижевска от проезда Дерябина до эспланады займется компания «Удмуртгазпроект». Соответствующий контракт стоимостью 30 млн руб. опубликовали 1 июля на портале госзакупок.

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Согласно техзаданию, ориентировочная протяженность участка реконструкции — 0,9 км, площадь границ благоустройства — 7 га. Эскизный проект, в частности, должен содержать план озеленения, схему расстановки малых архитектурных форм, анализ транспортных, велосипедных и пешеходных маршрутов, схему размещения не менее 10 ларьков и др.

Работы финансируются за счет бюджета Ижевска. В результате компания должна получить положительное заключение госэкспертизы. Срок исполнения контракта — до 21 апреля 2027 года.

Отметим, что изначально аукцион выиграла казанская компания «СитиСтритПроект», предложив цену в 13,5 млн руб. Однако, как указано на портале госзакупок, победитель уклонился или отказался от подписания контракта в срок.

ООО «Удмуртгазпроект» находится в Ижевске. Компания была зарегистрирована в 2004 году. Основной ОКВЭД — деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Чистая прибыль общества в 2025 году составила 91,9 млн руб. (-23% год к году) при выручке 181,2 млн руб.

Напомним, аукцион на разработку первого этапа реконструкции набережной Ижевского пруда был размещен на портале госзакупок 6 мая.