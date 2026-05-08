На разработку проекта реконструкции набережной Ижевска направят 30 млн рублей

На разработку проекта первого этапа реконструкции набережной Ижевского пруда на участке от проезда Дерябина до эспланады направят 30 млн руб. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, выполнить планирование и межевание, а также создать эскизный проект и получить госэкспертизу для участка площадью 7 га. В плане необходимо учесть места под ларьки, зарядки для электросамокатов, парковки для велосипедов, элементы безбарьерной среды и др.

Итоги конкурсного отбора будут подведены 28 мая. По контракту, проект должны разработать до апреля 2027 года.

Напомним, в Ижевске продолжается трехлетняя реконструкция части набережной от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки. На обновлений этой территории в течение трех лет планировалось потратить 3 млрд руб. Работы выполняет местная производственно-строительная компания «Рогос».