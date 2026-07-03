На Верхнеуфалейском водохранилище нашли нарушения

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации Верхнеуфалейского водохранилища. Администрации города выдано предписание об их устранении, сообщает пресс-служба ведомства.

Несоблюдение требований законодательства специалисты управления Ростехнадзора обнаружили во время проверки гидротехнических сооружений. Выяснилось, что объект, который работает более 25 лет, не обследован на прочность и устойчивость. Гидромеханическое оборудование находится в технически неисправном состоянии. Кроме того, железобетонные конструкции водосброса разрушены. Всего было выявлено 12 нарушений. В отношении администрации Верхнего Уфалея возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ).

Виталина Ярховска