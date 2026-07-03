В Екатеринбурге силовики задержали мужчину, стрелявшего по автобусам из окна

В Екатеринбурге задержали 21-летнего местного жителя, который устроил стрельбу по автобусам и машинам, а также ранил одного человека, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Лучистой, открыл стрельбу по автобусам и автомобилям, используя спортивный инвентарь и металлические шары диаметром 9 мм. В результате были повреждены четыре автобуса и три автомобиля, один из пассажиров автобуса получил ранение в область туловища.

Как отметили в СКР, фигуранта удалось установить после анализа записей с камер видеонаблюдения, поквартирных обходов и допросов свидетелей. При осмотрах мест происшествия следователи обнаружили металлические шары, которыми велась стрельба.

В городском УМВД сообщили, что задержанный — ранее не судимый екатеринбуржец, работающий электриком в частной компании. Он признался, что 24 июня находился в квартире родственников, где делал ремонт, — из окна этой квартиры он и стрелял. При задержании у него изъяли спортивный инвентарь, использованный при стрельбе, а также упаковку 9-миллиметровых металлических шаров. После проведения первоначальных следственных действий мужчину передали сотрудникам СКР.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Полина Бабинцева