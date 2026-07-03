«Альфа-Банк» получил в залог 100% челябинской агрофирмы «Ариант»

«Альфа-Банк» стал залогодержателем 100% доли в ООО «Агрофирма „Ариант“», следует из информации сервиса «СПАРК-Интерфакс». Залогодателем выступила «Управляющая компания Агрохолдинг А». Номинальная стоимость доли в залоге — 28,18 млрд руб. Обременение оформили по трем договорам.

«Агрофирма „Ариант“» — крупнейший на Урале производитель свинины. Ее выручка составляет 17,1 млрд руб. Стоимость всего бизнеса оценивают в 38,1 млрд руб. На предприятии работают 3,6 тыс. сотрудников.

На данный момент актив фактически принадлежит структурам «Россельхозбанка». Схема владения изменилась в апреле 2026 года. Ранее агрофирму изъяли у прежних собственников в пользу государства.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, национализация холдинга «Ариант» произошла весной 2024 года. Генпрокуратура через суд изъяла активы семей Александра Аристова и Юрия Антипова. Поводом стало дело о незаконной приватизации ЧЭМК. Бывшие владельцы пытались оспорить это решение, но Верховный суд РФ признал изъятие законным.

Евгений Рыженьков