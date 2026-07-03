Чемпион UFC Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России по самбо

Чемпиону UFC в полусредней весовой категории Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). С октября 2022 года боец владел чемпионским поясом UFC в легком весе, однако отказался от него ради перехода в другую категорию. В 2025 году он завоевал титул в полусреднем весе, победив австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей.

16 августа Ислам Махачев проведет защиту пояса в поединке против ирландца Иана Гэрри. Их бой возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии.

Таисия Орлова