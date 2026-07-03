ФК «Челябинск» подписал защитника с опытом в Лиге чемпионов УЕФА

Футбольный клуб «Челябинск» (группа «Золото» Второй лиги А) объявил о заключении контракта с 30-летним центральным защитником Виталием Лысцовым. Соглашение с игроком подписано по схеме «1+1». Главной особенностью сделки для третьего по значимости дивизиона России является уровень бэкграунда новичка: господин Лысцов имеет опыт выступлений в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА и более сотни матчей в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

Защитник провел значительную часть карьеры в Европе, выступая за португальские «Боавишту», «Тонделу», «Униан Лейрию» и «Бенфику» — суммарно 102 официальных матча. В России футболист играл в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов», «Ахмат» и подмосковные «Химки».

Наивысшего успеха защитник добился в составе московского «Локомотива», с которым в сезоне 2020/21 стал обладателем Кубка России и дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Прошлый сезон Виталий Лысцов провел в Первой лиге за ярославский «Шинник» (26 матчей, 1 гол).

Евгений Рыженьков