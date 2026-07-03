«Аэрофлот» запустил единые с «Белавиа» билеты в Грузию, Израиль и Туркмению

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) начал продажу билетов по интерлайн-соглашению с белорусской компанией «Белавиа». Пассажиры смогут летать в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск по единому билету, сообщает российская авиакомпания.

По соглашению пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск. Сегменты между Москвой и Минском будет выполнять «Аэрофлот», далее — «Белавиа», указано в сообщении.

Соглашение распространяется и на перевозки из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург с дальнейшей пересадкой на рейсы маршрутной сети «Аэрофлота». Полеты в и из Белоруссии будет выполнять «Белавиа», дальнейшей перевозкой займется «Аэрофлот».

Билеты можно оформить по тарифам с багажом и без, но на рейсах в и из Туркмении доступны только тарифы с багажом. Регистрация на рейсы будет сквозной. Пассажиры смогут сдать багаж до конечного пункта и получить посадочные талоны до Минска и на стыковочный рейс.