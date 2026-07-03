«Аэрофлот» запустил единые с «Белавиа» билеты в Грузию, Израиль и Туркмению
«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) начал продажу билетов по интерлайн-соглашению с белорусской компанией «Белавиа». Пассажиры смогут летать в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск по единому билету, сообщает российская авиакомпания.
По соглашению пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск. Сегменты между Москвой и Минском будет выполнять «Аэрофлот», далее — «Белавиа», указано в сообщении.
Соглашение распространяется и на перевозки из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург с дальнейшей пересадкой на рейсы маршрутной сети «Аэрофлота». Полеты в и из Белоруссии будет выполнять «Белавиа», дальнейшей перевозкой займется «Аэрофлот».
Билеты можно оформить по тарифам с багажом и без, но на рейсах в и из Туркмении доступны только тарифы с багажом. Регистрация на рейсы будет сквозной. Пассажиры смогут сдать багаж до конечного пункта и получить посадочные талоны до Минска и на стыковочный рейс.
Запуск "Аэрофлотом" и "Белавиа" интерлайн-соглашения продолжает тенденцию восстановления и расширения авиасообщения между Россией, Беларусью и другими странами. После того как в мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для её граждан, ряд российских и грузинских авиакомпаний, включая "Азимут", Red Wings и Georgian Airways, начали выполнять прямые рейсы между странами. Эти меры привели к тому, что Грузия стала одним из самых популярных туристических направлений для россиян после Турции, о чем сообщали аналитики "Авиасейлс" и "Яндекс Путешествий".
Несмотря на это, восстановление авиасообщения с Грузией вызвало неоднозначную реакцию. ЕС, например, сожалеет о решении грузинского правительства, считая его идущим вразрез с политикой Евросоюза по изоляции России. В самой Грузии также были протесты против возобновления полетов, а президент Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways за возобновление рейсов в Россию. Тем не менее, вице-спикер парламента Грузии заявил, что страна не будет отказываться от прямых рейсов, заботясь об интересах своих граждан.