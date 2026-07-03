Нападающий Захар Бардаков вернулся в СКА после сезона в НХЛ

Форвард Захар Бардаков подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Нападающий играл за СКА с 2021 по 2025 год. В составе команды он провел 206 матчей, в которых набрал 79 (33 шайбы + 46 результативных передач). Также в КХЛ Захар Бардаков представлял подмосковный «Витязь».

Прошлый сезон форвард провел в клубе Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», с которым стал победителем регулярного чемпионата. В 60 играх за команду Захар Бардаков записал в свой актив 10 (1 + 9) очков. Он не принял участия в play-off, где «Колорадо» дошел до полуфинала.

В завершившемся сезоне СКА занял пятое место на Западе по итогам регулярного чемпионата. В play-off петербуржцы в первом раунде проиграли московскому ЦСКА.

Таисия Орлова