Нападающий Захар Бардаков вернулся в СКА после сезона в НХЛ
Форвард Захар Бардаков подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Нападающий играл за СКА с 2021 по 2025 год. В составе команды он провел 206 матчей, в которых набрал 79 (33 шайбы + 46 результативных передач). Также в КХЛ Захар Бардаков представлял подмосковный «Витязь».
Прошлый сезон форвард провел в клубе Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», с которым стал победителем регулярного чемпионата. В 60 играх за команду Захар Бардаков записал в свой актив 10 (1 + 9) очков. Он не принял участия в play-off, где «Колорадо» дошел до полуфинала.
В завершившемся сезоне СКА занял пятое место на Западе по итогам регулярного чемпионата. В play-off петербуржцы в первом раунде проиграли московскому ЦСКА.
Возвращению Захара Бардакова в СКА предшествовал подписанный в апреле 2025 года им однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш» на сезон 2025/2026. При этом права на игрока «Колорадо» приобрел в марте 2024 года в результате обмена. В системе СКА Бардаков провел четыре года до этого, и еще в мае 2024 года с ним был подписан новый контракт на один сезон, срок действия которого истекал 31 мая 2025 года.
В целом, петербургский СКА после завоевания Кубка Гагарина в 2017 году не добивался высоких спортивных результатов, ни разу не доходя до финала плей-офф. Поэтому летом 2025 года менеджмент СКА провел радикальную кадровую перестройку, ориентируясь на привлечение опытных хоккеистов в возрасте от 30 лет. В рамках этой перестройки состав клуба пополнили, например, Никита Зайцев, Сергей Андронов и Михаил Григоренко.