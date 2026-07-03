ФНС подала иск на 1 млрд руб. о банкротстве к застройщику из Екатеринбурга

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан подала иск о банкротстве екатеринбургского ООО «АЗ». Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, сумма исковых требований составляет более 1 млрд руб. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сервису Kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Артем Алехнович (70%), Максим Гарифов (15%) и Олег Ряскин (15%). Артем Алехнович также является бенефициаром «Лето Девелопмент» (24,5%) и «Азбука Девелопмент» (45%). И в той, и в другой компаниях соучредителями также являются Евгений Фельдман и Антон Обухов. Господин Ряскин связан с компанией «АЗ Монолит», одним из бенефициаров которой также является господин Обухов.

По данным на 2024 год на балансе компании «АЗ» было 6,7 млрд руб., выручка составила 4,1 млрд руб., а убыток составил 0,4 млрд руб.

Исковое заявление от налоговой было подано в суд 2 июля. Дата судебного заседания пока не назначена.