Глава Брединского округа досрочно покидает пост

В Челябинской области глава Брединского муниципального округа Николай Плохих подал заявление об отставке. К такому решению он пришел из-за состояния здоровья. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в администрации.

Заявление об отставке Николая Плохих в скором времени рассмотрит собрание депутатов Брединского округа.

Николай Плохих руководил администрацией муниципалитета в 2002–2006 годах. На второй срок его избрали в 2020 году. По данным СМИ, в декабре 2026 года Николаю Плохих исполнится 71 год.

Ольга Воробьева