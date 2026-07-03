На подлете к Москве сбили восьмой с начала суток беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Число дронов, сбитых на подлете к городу с начала суток, выросло до восьми.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в «Максе».

Аэропорт Жуковский приостановил работу, сообщила пресс-служба Росавиации. В Домодедово ввели частичные ограничения — авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с органами.