Нижегородские власти готовятся возобновить поддержку племенного животноводства
Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект приказа об утверждении порядка субсидирования из регионального бюджета части затрат предприятий АПК на развитие племенного животноводства. Субсидии предоставят по итогам конкурсного отбора, в ходе которого определят соответствие претендентов на господдержку требованиям министерства, говорится в документе.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Министерство планирует субсидировать часть затрат на размножение и покупку племенных животных, а также на приобретение расходных материалов, оборудования и оплату услуг специалистов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году господдержка племенного животноводства в Нижегородской области приостановлена. Власти надеются возобновить ее в 2027 году. Ежегодный объем субсидий ранее оценивался в 200 млн руб. В мае нижегородские фермеры жаловались властям на проблемы с реализацией скота.