С племенным приветом

Племенные заводы в Нижегородской области столкнулись с проблемами реализации скота в связи с эпизоотической обстановкой, которую власти «замалчивают», сообщил депутат Алексей Степанов на заседании аграрного комитета заксобрания. Господдержка покупки племенного скота сейчас приостановлена, в условиях низких цен на молоко и затоваривания рынка животноводы не могут продать коров, которых негде содержать. В минсельхозе рассчитывают, что ограничения, действующие в регионах, могут быть отменены к 2027 году, и субсидирование возобновится. В областном комитете ветеринарии добавили, что помогают предприятиям реализовать привитый и здоровый скот в другие регионы по предварительным заявкам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские племенные заводы и предприятия животноводческого комплекса столкнулись с проблемой реализации скота, сообщил депутат Алексей Степанов на заседании комитета областного заксобрания по агропромышленному комплексу. С одной стороны, животноводы вынуждены работать с трейдерами и отдавать им процент с продаж вместо работы в госсистеме, которой пока не существует. С другой — в регионах введены эпизоотические ограничения для ввоза и вывоза животных. Депутат Степанов добавил, что ситуация, из-за которой введены рестрикции, всем известна, однако власти ее замалчивают и не хотят обсуждать открыто, подчеркнул депутат (ограничения приняты в связи со вспышкой пастереллеза, который мутировал и распространился в ряде регионов, в том числе карантин вводился в нижегородском селе Калиновка.— «Ъ»).

В результате некоторые животноводы не смогли продать коров, которых в условиях возросшего поголовья стало негде держать, и не знают, что с ними делать: из-за низких цен на молоко, его перепроизводства и затоваренности складов животных приходится забивать и терять деньги.

Сейчас животноводы не понимают, что им делать, если подобные ограничения будут продлены или повторятся в будущем. «Продолжать делать вакцинацию или нет? Какие будут последствия? Зачем все это замалчивать, когда об этом все знают?» — поинтересовался депутат. Племенное поголовье в Нижегородской области снижается последние пять лет, добавил он.

По данным минсельхоза Нижегородской области, статус племенных хозяйств в регионе имеют 35 предприятий против 46 в 2021 году. В их числе девять племенных заводов, 19 репродукторов для выращивания крупного рогатого скота, два конезавода и два предприятия по выращиванию коз. Поголовье племенных хозяйств насчитывает 23,7 тыс. животных, его достаточно, чтобы закрыть потребности Нижегородской области и экспорта, отметил заместитель министра Олег Григорьев.

Племенные животные сегодня составляют 32,5% всего поголовья в Нижегородской области, оно насчитывает 73,9 тыс. голов без учета фермеров и подсобных хозяйств. В 2025 году предприятия АПК купили 2,4 тыс. и продали 2,7 тыс. голов, ежегодно они реализуют на внутреннем и российском рынках 2,5 тыс. животных, подсчитал чиновник.

При этом производство молока в Нижегородской области с 2020 года увеличилось в 1,1 раза — до 739,1 тыс. тонн, мяса на убой — в 1,3 раза (до 224,9 тыс. тонн), а поголовье скота сократилось на 7,9%, напомнил господин Григорьев.

Сложности с продажами племенного скота, на которые пожаловался депутат, замминистра объяснил «кратковременными проблемами, связанными с эпизоотической обстановкой в Российской Федерации».

«В прошлом году спрос был хорошим, практически все наши предприятия реализовывали скот без проблем. Сейчас в связи с ограничениями между регионами проблема с реализацией существует, но в ближайшие полгода мы ее преодолеем»,— заверил чиновник. Он напомнил, что сейчас решения по реализации племенного скота принимаются в «точечном порядке». Для этого животноводческие предприятия должны подать в министерство и в комитет ветеринарии Нижегородской области заявки и указать, сколько и каких животных они хотят продать в тот или иной регион.

Председатель областного комитета ветеринарии Михаил Курюмов добавил, что проверенные и вакцинированные животные продаются в регионы ПФО, и только 120 голов из Нижегородской области задержались по причинам, не связанным с эпизоотическими ограничениями.

«Скот движется. Субъекты подготовятся, вакцинируются и будут готовы принимать животных. Никаких отказов, ограничений и барьеров нет»,— отметил господин Курюмов.

После просьбы председателя комитета Игоря Тюрина «прекратить разборки» депутаты и чиновники решили обсудить ситуацию с представителями племенных заводов, которые направят минсельхозу информацию о планах продаж скота, чтобы сформировать предложение для других регионов и подтвердить возможность сделок.

Добавим, ежегодный объем бюджетных компенсаций нижегородским животноводам за покупку племенного скота оценивался в 200 млн руб. В 2026 году господдержка приостановлена, власти надеются возобновить ее с 2027 года.

Владимир Зубарев