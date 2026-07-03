В Краснодаре задержаны бензиновые спекулянты
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Ростовской области, которые привезли в Краснодар 1 тыс. литров бензина в необорудованном автомобиле с целью перепродажи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В отношении задержанных идет проверка с возможным возбуждением уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до шести лет лишения свободы. Арендованный автомобиль без опознавательных знаков и топливо изъяты.
По данным полиции, двое жителей Ростовской области, 21 года и 22 лет, в одном из мессенджеров нашли жителя Краснодара, желающего купить оптовую партию бензина. Молодые люди приобрели 1 тыс. литров бензина на АЗС в Ростове-на-Дону и направились в Краснодар, намереваясь перепродать топливо дороже.
Задержание бензиновых спекулянтов в Краснодаре повторяет недавний случай в Иркутске, где также пресекались факты перепродажи топлива физическими лицами. В Иркутской области, где вводился режим повышенной готовности из-за дефицита топлива, такие действия рассматривались как административные правонарушения и велась активная работа по их пресечению.
Продажа бензина, не соответствующего требованиям безопасности, например, разбавленного, может стать основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, как это было в Томске, где приостановили работу нескольких АЗС. В данном случае, возбуждение уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подчеркивает серьезность потенциальных последствий для потребителей.