В Краснодаре задержаны бензиновые спекулянты

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Ростовской области, которые привезли в Краснодар 1 тыс. литров бензина в необорудованном автомобиле с целью перепродажи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В отношении задержанных идет проверка с возможным возбуждением уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до шести лет лишения свободы. Арендованный автомобиль без опознавательных знаков и топливо изъяты.

По данным полиции, двое жителей Ростовской области, 21 года и 22 лет, в одном из мессенджеров нашли жителя Краснодара, желающего купить оптовую партию бензина. Молодые люди приобрели 1 тыс. литров бензина на АЗС в Ростове-на-Дону и направились в Краснодар, намереваясь перепродать топливо дороже.

Анна Перова, Краснодар