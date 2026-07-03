Мэрия Магнитогорска выделит 1,6 млрд рублей на ремонт улицы Зеленцова

Управление капитального строительства Магнитогорска заключило контракт с местной компанией «ОКС» на ремонт улицы Зеленцова. Его стоимость составила 1,6 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт заключили 3 июля 2026 года. ООО «ОКС» стало единственным участником и победителем соответствующей закупки. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обустроить 22 тыс. кв. м дорог, по 2 тыс. м сетей канализации и водоснабжения, 6,5 тыс. м электрических сетей и линий связи. Помимо этого, компании нужно выполнить благоустройство территории. Срок исполнения работ — с октября 2026 года по апрель 2028-го.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОКС» зарегистрировано в Магнитогорске с 2006 года. Директором является Дмитрий Преданников. Он же владеет 74% доли компании, остальные 26% принадлежат магнитогорскому ООО «Сфера-1». В 2025 году выручка организации составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 308,1 млн руб.

Ольга Воробьева