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Татарстан выделил 300 млн рублей на выплаты приезжим врачам

Минздрав Татарстана получил дополнительные 300 млн руб. из бюджета республики на единовременные выплаты приезжим врачам. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Средства предназначены для специалистов дефицитных специальностей, прибывших в Татарстан из других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается, что претендовать на выплаты смогут врачи, трудоустроенные в медицинские организации, подведомственные Минздраву республики.

Ранее сообщалось, что в Заинском районе Татарстана врачам, готовым переехать или вернуться после обучения, предлагают выплаты в общей сложности до 2,3 млн руб.

Анар Зейналов