В Заинске врачам могут выплатить до 2,3 млн рублей

В Заинском районе Татарстана врачам, готовым переехать или вернуться после обучения, предлагают выплаты в общей сложности до 2,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Заинске врачам могут получить выплаты на сумму до 2,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Заинске врачам могут получить выплаты на сумму до 2,3 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил глава района Разиф Каримов, для приезжающих специалистов предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн руб. Дополнительно Минздрав Татарстана выплачивает по 800 тыс. руб. за трудоустройство в районные медучреждения. Еще 500 тыс. руб. выделяется из муниципального бюджета.

Кроме того, врачам предоставляют служебные квартиры с возможностью последующей приватизации.

В Заинской ЦРБ сохраняется потребность в терапевтах, хирургах, неврологах, анестезиологах-реаниматологах и других врачах.

Анна Кайдалова