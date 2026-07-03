Цена квартир на вторичном рынке Челябинска выросла на 10% за полгода

В июне 2026 года стоимость вторичной квартиры в Челябинске составила 6,4 млн руб. Это на 9,7% больше, чем в январе, указано в исследовании сервиса «Мир квартир».

Цена квадратного метра увеличилась за полгода несколько меньше — на 8%, до 116,7 тыс. руб. За то же время стоимость жилья на вторичном рынке в среднем по стране достигла почти 7 млн руб. (+4,9%), «квадрата» — 131,7 тыс. руб. (+5,5%). Упали цены на квартиры только в Новокузнецке (–1,9%), Сургуте (–1,8%), Сочи (–0,8%), Грозном (–0,4%) и Владикавказе (–0,3%). Квадратный метр стал дешевле в Сургуте (–1,6%), Грозном (–1,5%), Сочи (–0,9%), Мурманске (–0,5%) и Новокузнецке (–0,2%).

Виталина Ярховска