В Пятигорске задержан иностранец по подозрению в попытке подрыва железной дороги

Сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии. Его подозревают в попытке теракта на железнодорожной инфраструктуре в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина — сторонник запрещенной в России террористической организации. После совершения подрыва он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды группировки.

Перед преступлением иностранец сфотографировал место планируемой атаки, а также приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. По месту жительства задержанного изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора из Сирии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК.