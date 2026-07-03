В Пятигорске задержан иностранец по подозрению в попытке подрыва железной дороги
Сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии. Его подозревают в попытке теракта на железнодорожной инфраструктуре в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
По данным ФСБ, мужчина — сторонник запрещенной в России террористической организации. После совершения подрыва он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды группировки.
Перед преступлением иностранец сфотографировал место планируемой атаки, а также приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. По месту жительства задержанного изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора из Сирии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК.
Задержанный в Пятигорске иностранец, планировавший теракт на железнодорожной инфраструктуре, является не первым случаем предотвращения подобных преступлений в Ставропольском крае. В январе 2025 года в Ессентуках к 20 годам лишения свободы был приговорен иностранец, который также планировал взорвать железнодорожный объект. В том инциденте фигурант тоже придерживался радикальных взглядов и действовал по заданию террористической организации. В 2023 году ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, где член террористической организации из Центральной Азии планировал подорвать электричку. Тогда он также собирался выехать в Сирию после совершения преступления.
В Ставропольском крае неоднократно выявлялись и задерживались лица, причастные к подготовке терактов. В марте 2025 года ФСБ задержала четырех местных жителей, которые готовили теракты в День защитника Отечества, являясь сторонниками одной из украинских террористических организаций. Кроме того, в октябре 2025 года в Георгиевске был задержан россиянин, планировавший взорвать объект транспортной инфраструктуры по инициативной связи с представителем украинской стороны.