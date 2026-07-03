11-летний ребенок погиб из-за наезда катера на Воронежском водохранилище

В Воронежском водохранилище во время купания погиб 11-летний ребенок. По версии следствия, на него наехал катер. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 2 июля. Воронежским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В июне в Воронежской области погиб 17-летний подросток, отдыхавший со знакомыми на пляже озера. Вместе они взяли напрокат катамаран, с которого стали нырять в воду. Несовершеннолетний молодой человек начал тонуть.

Кабира Гасанова