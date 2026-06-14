Катавшийся на катамаране подросток погиб в Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области погиб 17-летний подросток, отдыхавший со знакомыми на пляже озера. Компания взяла напрокат катамаран и отошла на нем от берега, после чего начала прыгать в воду. Несовершеннолетний молодой человек начал тонуть. Его вытащили на берег, но прибывшие медики не смогли спасти подростка. Об этом 14 июня сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 12 июня. СКР установил, что у индивидуальной предпринимательницы (ИП), предоставившей катамаран, «в учредительных документах не был предусмотрен данный вид экономической деятельности». У отдыхавшей компании также не было спасательных жилетов.

ИП задержана, следствие будет ходатайствовать об аресте женщины.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Следственный комитет изъял видеозаписи с камер и документы, связанные с деятельностью ИП.

Денис Данилов