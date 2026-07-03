Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными из-за жары

Дептранс Москвы призвал водителей принимать меры предосторожности в связи с жаркой погодой. Ведомство в своем Telegram-канале посоветовало перед поездкой проветрить салон автомобиля и взять с собой воду.

«В городе снова жаркая погода. Напоминаем, что сегодня короткий рабочий день, и разъезд начнется раньше обычного — около 16:00», — указано в сообщении.

Вечером в пятницу возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и магистралях по направлению в область, подчеркнули в Дептрансе.

При этом уже в начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди. Ночи станут прохладнее — до +9-14 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Дневная температура в первый рабочий день следующей недели в регионе составит +19-24 градуса, во вторник — +21-26 градусов.

С начала этой недели в Москве держится жара, в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что с субботы по понедельник в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков.