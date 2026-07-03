Челоблсуд освободил мать погибшей от платежа виновнику ДТП

Челябинский областной суд удовлетворил жалобу матери погибшей в аварии девочки, с которой взыскали компенсацию в размере 350 тыс. руб. за травмирование дочери виновника аварии. По новому решению деньги должна выплатить семья водителя, спровоцировавшего ДТП, сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла утром 24 октября 2020 года. По данным управления Госавтоинспекции по региону, 59-летний водитель Hyundai Santa Fe двигался по дороге Петровский — Сычево — Лазурный во время снегопада. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Ceed под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП девятилетняя пассажирка второй машины погибла на месте. Оба водителя и 11-летняя девочка, сидевшая в автомобиле Hyundai, получили травмы.

С владельца Hyundai, признанного виновным в совершении аварии, по решению суда была взыскана компенсация морального вреда в размере 2,2 млн руб. в пользу родителей погибшей девочки. После этого его супруга подала иск в интересах своей дочери, желая взыскать с потерпевших 1,1 млн руб. Местная жительница утверждала, что вред здоровью ее ребенку был причинен из-за ДТП, в котором принимала участие и вторая машина. И владелица автомобиля как источника повышенной опасности обязана компенсировать моральный вред. Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил требования, взыскав с ответчицы 350 тыс. руб. Мать погибшей девочки подала жалобу на решение суда.

Челябинский областной суд, вынося постановление, установил, что мать пострадавшей девочки злоупотребила правом при подаче иска. После ДТП супруги пытались уклониться от выплаты компенсации семье погибшего ребенка, пытаясь скрыть имущество через его отчуждение. Совершенные виновником аварии сделки были признаны ранее судами ничтожными, а в качестве доверителя выступала его супруга, что указывало на общность целей. В итоге Челоблсуд удовлетворил жалобу местной жительницы, отменил решение первой инстанции и произвел поворот его исполнения. Мать пострадавшей девочки добровольно перечислила матери погибшей 350 тыс. руб.

Виталина Ярховска