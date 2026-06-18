Председатель СКР потребовал доклад о нарушении прав жильцов дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов дома в Сарапуле на улице Фабричной. Об этом сообщает информационный центр ведомства. С даты признания дома аварийным в 2021 году гражданам не были предоставлены жилые помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Деревянное двухэтажное здание 1963 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и межэтажные перекрытия прогнили и разрушаются, придомовая территория затоплена, из-за сырости в жилых помещениях распространились плесень и неприятный запах»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело. Александр Бастрыкин в дальнейшем рассмотрит доклад и проверит выполнение поручения по расселению.

Напомним, Александр Бастрыкин потребовал доклад о нерасселении жильцов из аварийного здания в Сарапуле на улице Мостовой.