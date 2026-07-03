Экс-сотрудников соцучреждения Троицка отправили в колонию за смерть подростка

Троицкий городской суд признал виновными трех бывших сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию в незаконном лишении свободы подростка, которое повлекло его смерть (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Им назначено наказание от шести лет до шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в 2022 году 16-летнего подростка, страдающего психическим расстройством, направили на лечение в социальный центр. С его родителями заключили договор на оказание услуг. Вечером 7 июля того года у несовершеннолетнего изменилось состояние здоровья, и он отказывался ложиться спать. Две медсестры и медбрат насильно привязали ребенка к кровати за руки и за ноги и оставили без наблюдения. Из-за стресса подростка начало рвать. Он захлебнулся рвотными массами и погиб от механической асфиксии.

Фигуранты взяты под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска